ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
699
Час на прочитання
2 хв

Військовий пояснив, що насправді стояло за переговорами в Стамбулі: подробиці

Москва не має наміру завершувати війну.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапори України та Росії

Прапори України та Росії / © Getty Images

Росія висунула цинічні умови під час переговорів у Стамбулі, демонструючи, що не збирається відмовлятися від своїх агресивних цілей щодо України.

Про це в коментарі для 24 Каналу заявив політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк.

На його думку, діалог у Туреччині — це лише спроба відволікти увагу міжнародної спільноти та створити ілюзію поступок.

«У Кремлі не відмовляються від своїх стратегічних планів. Переговори — це лише ширма, інструмент маніпуляції та агресивної політики. Це точно не про визнання провини чи злочинів», — наголосив Антонюк.

Він підкреслює, що Кремль не несе відповідальності за скоєні злочини і продовжує ігнорувати тему покарання.

«Найбільша проблема — це те, що випала тема репарацій і відповідальності за воєнні злочини. Це непокаране, неосуджене зло», — зазначає військовий.

Антонюк також зауважив, що нинішня агресія РФ створює прецеденти й в інших регіонах світу. Зокрема, участь військових із Північної Кореї в бойових діях на боці Росії становить потенційну загрозу для Південної Кореї та сприяє дестабілізації в Тихоокеанському регіоні.

«Це вже не просто війна в Європі, — додав експерт. — Це створення нової глобальної кризи, яку підтримують авторитарні режими».

Нагадаємо, раніше Кремль озвучив вимоги до України на переговорах. Ці пункти, фактично є ультиматумом, а не пропозицією до миру.

Проте росіяни заявили про «успішні переговори» з Україною. За словами керівника путінської делегації, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню.

А за версією The Wall Street Journal переговори між українською та російською сторонами у Стамбулі стали кульмінацією ретельно спланованої дипломатичної гри лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie