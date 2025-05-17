Військовий пояснив, що насправді стояло за переговорами в Стамбулі: подробиці

Прапори України та Росії / © Getty Images

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Росія висунула цинічні умови під час переговорів у Стамбулі, демонструючи, що не збирається відмовлятися від своїх агресивних цілей щодо України.

Про це в коментарі для 24 Каналу заявив політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк.

На його думку, діалог у Туреччині — це лише спроба відволікти увагу міжнародної спільноти та створити ілюзію поступок.

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«У Кремлі не відмовляються від своїх стратегічних планів. Переговори — це лише ширма, інструмент маніпуляції та агресивної політики. Це точно не про визнання провини чи злочинів», — наголосив Антонюк.

Він підкреслює, що Кремль не несе відповідальності за скоєні злочини і продовжує ігнорувати тему покарання.

«Найбільша проблема — це те, що випала тема репарацій і відповідальності за воєнні злочини. Це непокаране, неосуджене зло», — зазначає військовий.

Антонюк також зауважив, що нинішня агресія РФ створює прецеденти й в інших регіонах світу. Зокрема, участь військових із Північної Кореї в бойових діях на боці Росії становить потенційну загрозу для Південної Кореї та сприяє дестабілізації в Тихоокеанському регіоні.

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«Це вже не просто війна в Європі, — додав експерт. — Це створення нової глобальної кризи, яку підтримують авторитарні режими».

Нагадаємо, раніше Кремль озвучив вимоги до України на переговорах. Ці пункти, фактично є ультиматумом, а не пропозицією до миру.

Проте росіяни заявили про «успішні переговори» з Україною. За словами керівника путінської делегації, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню.

А за версією The Wall Street Journal переговори між українською та російською сторонами у Стамбулі стали кульмінацією ретельно спланованої дипломатичної гри лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

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