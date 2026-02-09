Військовий звинуватив нардепа Войцеховського у «політичних маніпуляціях на крові» через Корсунську трагедію

Реклама

Військовий та блогер Ігор Криворучко в своєму пості на Facebook звинуватив народного депутата Віталія Войцеховського у політичних маніпуляціях на тлі трагедії, що сталася 27 січня у Корсунь-Шевченківському Черкаської області.

Йдеться про інцидент під час затримання підозрюваного, коли виникла стрілянина. Унаслідок події загинули четверо правоохоронців та підозрюваний — ветеран війни, ще один поліцейський отримав тяжкі поранення.

У своєму дописі Криворучко назвав трагедію подією, що потребує об’єктивного й неупередженого розслідування, однак різко розкритикував публічні заяви Войцеховського, зокрема його тезу про те, що «трагедія на Корсунщині — це тест на зрілість влади».

Реклама

В своєму дописі військовий також звернувся до Войцеховського: “У вас немає жодного (в першу чергу, морального) права щось тут коментувати. Влада, безумовно, має пройти тест на зрілість, але ви, будучи частиною цієї влади вже понад 15 років, вочевидь цей екзамен здати до сих пір не в змозі”.

Військовий заявив, що такі коментарі є аморальними, з огляду на політичне минуле депутата та його, за словами Криворучка, причетність до численних скандалів. Він також наголосив, що Войцеховський не має морального права коментувати цю трагедію, будучи частиною влади протягом багатьох років.

Зокрема, Криворучко згадав про часті зміни “політичної орієнтації” депутата: від “Партії регіонів”, через “Блок Порошенка”, до “Слуги народу”. Також військовий не оминув минулі скандали навколо Войцеховського: звинувачення в корупції, рейдерстві та “липовому” ВЛК для сина.

Офіційної реакції Віталія Войцеховського на звинувачення наразі немає.