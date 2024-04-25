"Виживе тільки одна сторона": Кулеба про те, хто вимагає від України переговорів з РФ

Глава МЗС визнав, що не знає, скільки триватиме війна з Росією, але вважає, що "в кінці цієї війни виживе тільки одна сторона, і це буде Україна".

Україна повинна досягти військового успіху і створити коаліцію на підтримку мирної формули Зеленського. Лише це змусить Путіна до серйозних переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Guardian.

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За його словами, з 2014 року до вторгнення 2022 року з Кремлем було "200 раундів переговорів".

Міністр зауважив, що деякі країни

підтримували мирні переговори через своє наївне ставлення до них;

інші "грали за Путіна";

треті – "не розуміли Росію" та її президента. "Вони помилково вважали, що потрібно вести переговори з дияволом", – уточнив глава МЗС.

Кулеба вважає, що Путін братиме участь у змістовних переговорах лише тоді, коли його військова позиція буде близька до краху. Щоб дійти до цього моменту, Україна має дотримуватися подвійної стратегії: успіх на полі бою та коаліція країн, яка підтримає мирну формулу Зеленського про виведення Росії, репарації та трибунал у справах військових злочинів.

Також міністр пояснив, що оголошений у вівторок крок щодо припинення консульських послуг для українських чоловіків бойового віку, які живуть за кордоном, був спрямований на справедливість у той час, коли "хлопці в окопах дуже втомилися".

На завершення глава МЗС визнав, що не знає, скільки триватиме війна з Росією, і, йдучи до будівлі міністерства поруч із київським Золотоверхим Михайлівським монастирем – він пройшов повз похоронну процесію.

"Кожного разу, коли я проходжу повз похорон солдата, я подвоюю і потроюю свої зусилля, щоб завершити це перемогою України", – сказав він. "Я думаю, що в кінці цієї війни виживе тільки одна сторона, і це буде Україна. Але коли я говорю вижити, я не маю на увазі, що Росія перестане існувати як держава".

Раніше відомий український політолог Володимир Фесенко заявив, що війна з Росією може затягнутися ще на кілька років, а ймовірність мирних переговорів зменшилась.

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