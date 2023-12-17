Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Візит до Аргентини та зустріч із Байденом – Зеленський розповів про міжнародні поїздки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
120
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Візит до Аргентини та зустріч із Байденом – Зеленський розповів про міжнародні поїздки

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський відвідав низку країн та поговорив із президентами і політиками.

Президент України Володимир Зеленський завершив тижневий візит закордон, зокрема до Аргентини, США та Норвегії. 

Про це глава держави повідомив у Telegram.  

Зеленський провів низку зустрічей з міжнародними політиками та обговорив подальшу підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Завершуємо важливий тиждень. Допомога Україні – це захист міжнародного порядку, заснованого на правилах. Дякую всім лідерам, країнам, які допомагають нам захищати життя. Дякуємо за життєво важливу підтримку, яка надається нашому захисту", - написав президент України.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував рішення про початок переговорів про вступ у ЄС.

Читайте також:

Зеленський прозвітував про міжнародні зустрічі

Зеленський прозвітував про міжнародні зустрічі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
120
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація