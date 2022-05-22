Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Візит Дуди до України та дії окупантів на тимчасово підконтрольній їм території: головні новини ночі 22 травня

Дата публікації
Перегляди
2959
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Візит Дуди до України та дії окупантів на тимчасово підконтрольній їм території: головні новини ночі 22 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 22 травня: 

  • Президент Польщі Анджей Дуда прибув з дипломатичним візитом до України. Читати далі –>
  • Під час візиту до України 22 травня 2022 президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з Володимиром Зеленським, виступить у Верховній Раді. Також  відбудуться переговори делегацій двох країн. Читати далі –>
  • На Запоріжжі окупанти «розважаються» на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку. Наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні. Свою причетність до інциденту росіяни, як завжди, заперечують. Читати далі –>
  • Не маючи успіхів в бою, ворог на окупованих територіях намагається втримати мирне населення, аби створювати для своїх лідерів та командирів картинку задоволення місцевого населення від «руського миру». Читати далі –>
  • Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії. Читати далі –>

Читайте також:

День науки і день Європи - звернення Зеленського наприкінці 87-го дня війни

День науки і день Європи - звернення Зеленського наприкінці 87-го дня війни

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація