Візит генсека НАТО до України: політолог пояснив, про що це свідчить

Політолог вважає, що поки Україна не може стати членом НАТО.

Візит до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга не означає те, що Україна найближчим часом стане членом Альянсу. Це радше є дипломатичним жестом.

Про це у коментарі "24 каналу" сказав політолог Андрій Вігірінський.

Політолог вважає, що Зеленський та Столтенберг ймовірно обговорюватимуть майбутнє України в НАТО, проте для практичної реалізації цього потрібно закінчити війну та нівелювати територіальні претензії Росії.

Він зазначив, що Столтенберг скоро покине пост генсека НАТО, а тому цей візит можна сприймати, як дипломатичне турне до держави, яка є партнером Альянсу. Політолог вважає, що поки Україна буде лише партнером НАТО.

"Україна в рамках миротворчих місій чи відповідних місій гуманітарного характеру в межах ООН бере участь в них своїми військовослужбовцями без участі Північноатлантичного альянсу", – додав Вігірінський.

Він додав, що для вступу до НАТО після закінчення війни, Україна повинна буде стати економічно потужною державою.

Візит Столтенберга до Києва: що відомо

20 квітня Столтенберг прибув до Києва. Його спершу помітили на Михайлівській площі столиці, де генсек НАТО вшановував памʼять загиблих українських військових.

Також Столтенберг провів зустріч із Зеленським. За їх підсумками президент України повідомив, що сторони обговорили постачання ЗСУ військової техніки.

Також генсек НАТО додав, що всі члени блоку погоджуються – майбутнє України в Альянсі, однак зараз головна мета – забезпечити перемогу у війні.

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