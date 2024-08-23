Візит Моді до Києва: Україна та Індія підписали чотири важливі документи

Підписані угоди стосуються важливих сфер співпраці між двома державами.
Під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва у п'ятницю, 23 серпня, Україна та Індія підписали важливі документи про співпрацю двох держав.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні історичний, перший за час незалежності України візит Премʼєр-міністра Індії, і якраз напередодні дня нашої незалежності. В нашій присутності підписали чотири документи між Україною та Індією", – йдеться у повідомлення президента.
Підписані угоди стосуються важливих сфер співпраці між двома державами:
- медицина;
- аграрний сектор;
- гуманітарні відносини;
- культурна взаємодія.
Президент України додав, що також підготовлена спільна заява за підсумками візиту – "щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між нашими країнами та продовження військово-технічної співпраці".
"Індія підтримує наш державний суверенітет і територіальну цілісність. І це важливо, бо всі у світі мають однаково поважати Статут ООН", – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, прем'єр Індії Моді перед візитом до України зробив заяву про війну. Індійський політик закликає до дипломатії.
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