Візит Орбана до Києва: Україна та Угорщина готують новий документ

Київ та Будапешт можуть підписати глобальну угоду про співробітництво.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зробили короткі заяви для преси після перемовин, які відбулися у вівторок, 2 липня, в Києві.

Про це пише УНІАН.

"Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром Орбаном обговорили найбільш принципові питання наших сусідських відносин: торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні й енергетичні питання. Говорили сьогодні про гуманітарну сферу. Про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині", – сказав Зеленський.

Президент України повідомив, що зміст сьогоднішнього діалогу може стати основою для майбутнього двостороннього документа між двома державами. Цей документ регулюватиме взаємовідносини між Україною та Угорщиною на основі "дзеркального підходу" і дозволить народам двох країн "користуватись усіма благами єдності в Європі".

Лідери держав домовились, що команди обох країн після перемовин продовжать роботу над деталями майбутньої угоди.

За словами Орбана, зустріч із Зеленським "вже давно назріла", а перемовини були конструктивними.

"Ми намагаємося закрити усі попередні суперечки й зосередити увагу на майбутньому. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами", – зауважив Орбан.

Угорський прем'єр також додав, що його країна має намір допомогти Україні у модернізації економіки згідно з наявними можливостями та "хоче бачити для цього відповідні умови".

Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вперше за 12 років. Він не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. В останнє Орбан відвідував Київ для зустрічі з тодішнім президентом Януковичем.

Читайте також: