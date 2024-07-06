Візит Орбана до Путіна: у США відреагували на "мирний візит" до Москви

У Сполучених Штатах Америки розкритикували візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, такі переговори не сприятимуть миру в Україні.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на високопосадовця адміністрації президента США.

З його слів, ця поїздка Орбана не зробить нічого, щоб покласти край війні.

"Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ні справі миру, ні зміцненню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - зазначив він

За словами американського політика, Москва може покласти край війні, припинивши агресію проти України.

Як пише The Hill, на саміті НАТО 9-11 липня союзники викладуть нові фінансові та військові зобов'язання. У тому числі, спрямовані на поглиблення зв'язків та основи для вступу України до Альянсу.

"Коли серед 32 союзників буде досягнуто консенсусу, Україна буде готова, по-справжньому готова з першого ж дня підключитися та працювати з рештою членів альянсу", - сказав чиновник.

Нагадаємо, після візиту до Києва 5 липня угорський прем'єр поїхав з "мирною місією" до Москви на зустріч з Путіним. Мовляв, він хоче "вислухати обидві сторони конфлікту".

Читайте також: