Візит прем'єра Індії до Путіна: у США відреагували на поїздку Моді до Москви

В американському Пентагоні відреагували на зустріч прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді з диктатором-президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Переговори політиків прокоментував речник Міноборони США Пет Райдер.

"З погляду США, Індія є стратегічним партнером, з яким ми продовжуємо вести повний і відвертий діалог, включно щодо їхніх відносин з Росією. Але я не думаю, що хтось здивується, якщо Путін спробує представити цей візит таким чином, щоб якось показати, що він не ізольований від решти світу",- наголосив він.

Також Райдер зауважив, що Індія та Росія мають дуже давні відносини. Втім, Штати надалі розглядають "Індію як стратегічного партнера", а а також надалі будуть вести з Нью-Делі "активний діалог".

За його словами, війна "фюрера" Путіна ізолювала РФ від решти світу, і "це далося їй дуже дорогою ціною". Також Райдер вислови сподівання, що "Індія підтримає зусилля, спрямовані на досягнення тривалого і справедливого миру для України".

Тим часом речник Державного департаменту США Метью Міллер висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі війни РФ в Україні.

"Я стежитиму за публічними заявами прем'єра Моді, щоб дізнатися, про що він говорив, але, як я вже сказав, ми досить чітко висловили безпосередньо Індії нашу стурбованість їхніми відносинами з Росією", – зазначив речник.

Як повідомлялося, прем'єр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Путіним зробив заяву про війну в Україні. З його слів, неможливо знайти рішення на полі бою. Мовляв, саме тому Києву і Москві слід сісти за стіл переговорів.

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