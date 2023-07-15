Візит президента Південної Кореї до України: Зеленський закликав приєднатися до декларації "Великої сімки"

Президент Володимир Зеленський закликав Південну Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Кореї Юн Сок Йоль у Києві 15 липня.

Президент також поінформував, що "наші зусилля з реалізації формули миру і інтерес Республіки Корея до конкретних пунктів формул".

"Окремо я хочу подякувати за підтримку спільних зусиль щодо справедливості для України та покарання всіх винних. Підтримка зусиль Міжнародного кримінального суду та визнання необхідності спеціальних міжнародних процедур для покарання за російську агресію – це дуже важливо", - заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що Південна Корея твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає значну політичну, економічну, гуманітарну підтримку, підтримку у сфері безпеки.

"Зокрема, з радістю можу констатувати, що вже виконується домовленість про передання транспорту і техніки спеціального призначення, зокрема машин для розмінування. Це допомагає нам рятувати життя людей", - сказав президент на брифінгу.

Під час зустрічі сторони порушили такі питання:

повернення депортованих дорослих й дітей;

реалізацію української формули миру;

підготовку до Глобального саміту миру;

продовольчої й енергетичної безпеки;

економічної співпраці.

Нагадаємо, експерт пояснив, що може отримати Україна від візиту президента Південної Кореї.

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