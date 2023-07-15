Візит президента Південної Кореї до України: Зеленський закликав приєднатися до декларації "Великої сімки"

У Києві 15 липня відбулася зустріч президентів України та Південної Кореї.
Президент Володимир Зеленський закликав Південну Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Кореї Юн Сок Йоль у Києві 15 липня.
Президент також поінформував, що "наші зусилля з реалізації формули миру і інтерес Республіки Корея до конкретних пунктів формул".
"Окремо я хочу подякувати за підтримку спільних зусиль щодо справедливості для України та покарання всіх винних. Підтримка зусиль Міжнародного кримінального суду та визнання необхідності спеціальних міжнародних процедур для покарання за російську агресію – це дуже важливо", - заявив Зеленський.
Глава держави також наголосив, що Південна Корея твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає значну політичну, економічну, гуманітарну підтримку, підтримку у сфері безпеки.
"Зокрема, з радістю можу констатувати, що вже виконується домовленість про передання транспорту і техніки спеціального призначення, зокрема машин для розмінування. Це допомагає нам рятувати життя людей", - сказав президент на брифінгу.
Під час зустрічі сторони порушили такі питання:
- повернення депортованих дорослих й дітей;
- реалізацію української формули миру;
- підготовку до Глобального саміту миру;
- продовольчої й енергетичної безпеки;
- економічної співпраці.
Нагадаємо, експерт пояснив, що може отримати Україна від візиту президента Південної Кореї.
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