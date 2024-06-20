Візит Путіна до Кім Чен Ина: в ISW назвали справжню мету зустрічі двох диктаторів

Президент-диктатор Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір "про всеосяжне стратегічне партнерство". Зокрема, він частково спрямований на військово-технічну співпрацю Москви і Пхеньяна та є доказом спільної боротьби проти Заходу.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі текст угоди двох диктаторів не опубліковано. Втім, Путін і Кім заявляли, що договір широко охоплює цілі та напрямки для поглиблення російсько-північнокорейських довгострокових відносин у політичній, економічній, торговельній, культурній, гуманітарній та безпековій сферах, а також передбачає "взаємодопомогу у разі агресії" проти РФ чи КНДР.

"Росія, ймовірно, поглибить співпрацю з Північною Кореєю у сфері військових технологій - такі як ракети, інша зброя та супутники - через правову базу, передбачену цією новою угодою", - наголошують американські фахівців.

В ISW пояснюють, що Москва і Пхеньян в основному сформулювали угоду як доказ їхньої взаємної підтримки в межах спільної боротьби проти Заходу та показали, "що Росія та Північна Корея мають спільну мету – кинути виклик Заходу та поточному світовому порядку".

Зокрема, під час свого візиту кремлівський "фюрер" стверджував, що країни прагнуть створити "більш справедливий і демократичний багатополярний світовий порядок" і що вони проводять "незалежну зовнішню політику", яка нібито відрізняє їх від західних держав.

Під час зустрічі диктатори обмінялися компліментами на адресу один одного. Зокрема, Путін назвав Кіма "об’єктивним і збалансованим поглядом" на війну в Україні. Своєю чергою, північнокорейський лідер заявив про "традиційно дружні та добрі" відносини між країнами.

"Візит Путіна та російсько-північнокорейська угода про стратегічну співпрацю сприяють легітимізації режиму Кіма всередині країни та за кордоном. Путін також обговорив збільшення торгівлі між Росією та Північною Кореєю, стверджуючи, що покращення торгівлі та інфраструктури також приносить користь їхнім спільним інтересам", - зауважують в ISW.

Крім того, зауважують аналітики, диктатор РФ прагне створити коаліцію дружніх держав, які мають історично теплі зв’язки з Радянським Союзом, щоб діяти як альтернатива Заходу та нинішньому світовому порядку.

Нагадаємо, 19 серпня Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали "миролюбний і оборонний" договір. Зокрема, після підписання лідер Північної Кореї заявив, мовляв, "Росія для КНДР – найчесніший друг і соратник, а Путін – найдорожчий друг корейського народу".

Читайте також: