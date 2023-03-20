Візит Путіна до Маріуполя схожий на повернення серійного вбивці на місце злочину - CNN

Жінка, яка пережила російську атаку на переповнений людьми драматичний театр в Маріуполі, порівняла нічний візит диктатора Володимира Путіна до тимчасово окупованого Росією міста з тим, «коли серійний убивця повертається на місце злочину».

Про це пише CNN.

Журналіст видання поспілкувався з Марією Кутняковою, якій вдалося втекти з Маріуполя на контрольовану Україною територію разом із сім’єю.

Кутнякова сказала, що Путін відвідав Маріуполь вночі, «тому, що вони не хотіли знімати справжні кадри зруйнованого міста».

«Вони не хотіли показати, що у Маріуполі досі катастрофа. Є багато зруйнованих будівель. Що люди живуть у поганому становищі», – сказала Кутнякова.

«Російська пропаганда показувала цей образ кількох будівель, які вони збудували. Вони хочуть, щоб люди повірили, що в Маріуполі зараз дуже гарне місце. Але це не так», – сказала Кутнякова.

Вона сказала CNN, що ціни в Маріуполі «божевільні», що в місті немає ні ліків, ні опалення, а також проблеми зі зв’язком, електрикою, водою та газом.

Кутнякова розповіла, що всі 15 її родичів і кілька близьких друзів, які проживали в Маріуполі, покинули місто. Вона сказала, що її родина не може знайти її дядька з минулої весни, і вони побоюються, що він міг померти.

Нагадаємо, що бомбардування драматичного театру 16 березня 2022 року було одним з найбільш зухвалих нападів Росії на мирних жителів під час її повномасштабного наступу.

Перед нападом на землі біля будівлі гігантськими російськими літерами було намальовано слово «ДІТИ». Всередині переховувалися близько 1300 людей.

Росія заперечувала, що її сили вдарили по театру, стверджуючи, що його підірвав полк української армії.

Маріуполь перебуває під тимчасовим контролем Росії з травня 2022 року.

Візит Путіна до Маріуполя

Нагадаємо, що раніше було ідентифіковано жителів міста, які зʼявилися на відео з диктатором. Деякі з присутніх на відео з візиту очільника Кремля до Маріуполя займалися мародерством під час бомбардувань.

Візит президента РФ Володимира Путіна до окупованого Маріуполя може свідчити про те, що російські війська готуються до відступу з тимчасового окупованих територій України. Про це заявив військовий експерт Іван Киричевський.

Міністерство оборони України відреагувало на візит кремлівського диктатора Володимира Путіна до Маріуполя. Президент Росії Володимир Путін, як злочинець, відвідав тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині.

У Львові "оживили" маріупольський драмтеатр