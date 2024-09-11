Візит Путіна до Монголії: Зеленський зробив заяву про ізоляцію президента РФ та відповідальність світу

Український президент наголосив, що світ має зупинити деградацію системи права, та заявив про необхідність ізолювати Путіна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що система права повинна працювати так, щоб Римський статут, зокрема ордер від МКС на арешт президента Росії Володимира Путіна, обмежили його і забезпечили його ізоляцію.

Про це глава держави заявив під час міжнародної конференції високого рівня "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", повідомляє "Укрінформ".

"Світ має безліч конвенцій, тисячі сторінок декларацій, для понад сотні країн світу працює Римський статут. Повинен працювати. Але нещодавно знайшлося виключення – у Монголії для Володимира Путіна", – констатував Зеленський.

Він наголосив, що це відповідальність усього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються.

"Система права має працювати так, щоб Римський статут, зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, обмежили його і забезпечили його ізоляцію", – наголосив президент України.

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Він додав, що саме так суспільства реагують на злочинців, а саме ізолюють їх.

"Саме так треба реагувати і щодо Путіна – тиснути на нього, ізолювати його, примушувати його закінчити війну і шукати миру", – зауважив Зеленський.

Він нагадав, що через кілька місяців відбудеться саміт G-20 у Бразилії. Президент вказав, що туди планували запросити і Путіна.

"Ми чули, що вони планували запросити Путіна, але щоб це здійснити, їм доведеться руйнувати право і знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?" – поцікавився український лідер.

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Монголія не заарештувала Путіна під час його офіційного візиту, але в Римському статуті є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками.

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