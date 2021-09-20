"Візит розписаний по хвилинах": Кулеба назвав "червону нитку" візиту Зеленського на сесію Генасамблеї ООН

Візит президента України до США буде дуже насиченим.

Президент України Володимир Зеленський під час участі у 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку має намір консолідувати міжнародну підтримку задля протидії російській агресії. "Червоною ниткою" участі президента на заході та під час переговорів на всіх рівнях буде тема незаконно окупованого українського Криму.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, йдеться на сайті МЗС.

"Це дуже принципово. По-перше, ми дуже успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер один для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму", - сказав очільник МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що Генеральна асамблея ООН є найавторитетнішим міжнародним майданчиком, до якого прикута увага всього світу. Крім того, це нагода провести низку важливих двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у штабквартирі ООН.

"Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більше підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19", - заявив голова українського МЗС.

За його словами, Зеленський під час візиту зустрінеться і з генеральним секретарем ООН, і з генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав. Також у планах провести окрему зустріч з іноземними інвесторами.

"Це буде дуже насичений візит, який розписаний буквально по хвилинах. Президент буде домовлятися зі своїми візаві про конкретні речі у сферах безпеки, політики та економіки", – зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше спікер українського лідера розповів, що Зеленський під час виступу на Генасамблеї, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи і може запросити країни приєднається до підписаної 23 серпня декларації.

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