Візит Шойгу до Північної Кореї: у Білому домі назвали мету поїздки

Російський міністр оборони Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб просити допомоги на фоні труднощів зі зброєю.

Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

"Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з (ПК - Ред.)", - висловився представник адміністрації президента США.

Зазначається, Вашингтон наголошує, що Північна Корея підтримує Москву у війні проти України та постачає зброю, зокрема, піхотні ракети та снаряди. Своєю чергою, державних ЗМІ Північної Кореї, Російською Федерацією і КНДР "зміцнюватимуть відносини".

Тим часом видання ВВС пише, що візит очільника російського Міноборони відбувається на тлі зростання геополітичної напруженості між США, КНДР і Росією. Зокрема, через підозри, що Пхеньян постачає Москві зброю для використання у війні проти України. Журналісти ВВС зауважують, що торік восени звучали версії про постачання артилерійських снарядів і ракет ближнього радіусу дії. Втім, і КНДР та Росія заперечують це.

Візит Шойгу до КНДР

Міністр оборони агресорки РФ Сергій Шойгу із військовою делегацією прибув 26 липня до Північної Кореї. Біля трапу літака міністр оборони КНДР генерал армії Кан Сун Нам привітав Шойгу.

Слід зауважити, що КНДР приймає іноземні делегації вперше від 2020 року. Візит гостей з РФ став першим - від початку пандемії COVID-19. Аналітики зауважують, що він відбувся в той час, коли Пхеньян прагне поглибити свої зв'язки з Пекіном і Москвою, знаходячи спільну мову в їхньому суперництві з Вашингтоном і Заходом.

Під час візиту до Пхеньяна Шойгу провів перемовини із колегою-диктатором Кан Сун Намом. Зокрема, очільник Міноборони країни-агресорки РФ висловив сподівання, що переговори сприятимуть зміцненню взаємодії країн у сфері оборони. Також, за словами Шойгу, від перших хвилин він "відчув турботу й увагу" диктаторської держави.

Крім того, Шойгу передав диктаторові Північної Кореї Кім Чен Ину лист від Володимира Путіна. Під час переговорів представники двох тоталітарних країн обговорили "питання глобальної та регіональної безпеки".

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