Візит Сі Цзіньпіна до Москви: експерт розповів про місію "врятувати Путіна"

Глава Китаю Сі Цзіньпін приїде з візитом до Москви, щоб допомогти президенту Росії Володимиру Путіну вибратися з "української ситуації". Пекіну вигідно, щоб кремлівський диктатор залишався при владі.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

"Сі Цзіньпін відчуває, що Путін зазнав поразки. І сам факт поразки Росії Китай не бентежить. Китай розглядає Росію, як територію для поглинання. Його хвилює, що в разі поразки РФ зростає вірогідність втрати Путіним влади. Пекін розглядає Путіна, як керівника прокитайської партії в Росії. У разі очевидної розгромної поразки Росії й втрати Путіним влади, яка б влада не прийшла, вона не буде так догоджати Китаю. І одне з обвинувачень, яке висунуть до колишнього президента Путіна, – що він здав економічні й геополітичні інтереси Росії на Далекому Сході", - пояснив Піонтковський.

Піонтковський також зазначив, що стратегія Китаю полягає в тому, щоб забезпечити так звану "м'яку поразку Росії". Поразку, яку Путін зміг би продати своєму глибинному народу, як почесну нічию. Щось на кшталт варіанту повернення до кордонів 23 лютого 2022 року.

"Він їде до свого васала, що безпрецедентно для китайського імператора, а значить занадто важлива місія – врятувати Путіна. Він хоче забезпечити йому якусь м'яку версію поразки-повернення до лінії 23 лютого 2022 року, щоб він утримався при владі. Йому це важливо, тому що Путін веде політику на здавання позиції, 15 років на здавання економічних політичних позицій на Далекому Сході, в Сибіру і Китай вона його влаштовує. Після нищівної поразки Росії Путін не втримається і будь-яка людина, яка прийде перегляне політику Путіна плазувати перед Китаєм. Тому Сі важливо утримати Путіна при владі, а для цього треба йому дати вилізти з української ситуації", - резюмував політолог.

Нагадаємо, президент Китаю незабаром може відвідати РФ. Плани про візит Сі Цзіньпіня зʼявились після того, як Китай запропонував свої послуги у якості посередника між Україною та РФ, на Заході цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи, що Пекін надає дипломатичну підтримку Москві.

Після цього Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

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