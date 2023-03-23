Візит Сі Цзіньпіна не змінив бажання РФ вбивати українців та фактично знищити міста - Білий дім

Повітряні удари, яких РФ завдала по містах України, переконує що візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви та його заяви про мир жодним чином не змінили бажання Кремля знищувати українців.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу», - зауважив представник Білого дому.

Він назвав «іронічним» те, що напередодні Путін і Сі виступили із заявами про необхідність зберігати суверенітет і дотримуватися Статуту ООН, а також про пошук «мирних рішень» та припинення бойових дій. І ось уже наступного дня Росія запускає безпілотники та крилаті ракети по мирних містах України, вбиваючи цивільних.

«Тож, він (Путін – ред.) точно не змінив своєї тактики після цієї «високої» риторики про мир і припинення бойових дій», - додав Кірбі.

Стосовно позиції Китаю, лідер якого продемонстрував підтримку Росії, він зауважив, що Сполучені Штати негативно ставляться до будь-яких зусиль полегшити міжнародну ізоляцію російського диктатора та його режиму.

«Ми не підтримуємо жодних спроб зміцнити його економіку чи зробити її здоровішою», - резюмував представник Білого дому.

Нагадаємо, що час зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін зазначив, що РФ уважно ознайомилась із китайським планом "мирного врегулювання в Україні" та "з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо цього.

У МЗС України розрахували, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

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