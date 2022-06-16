Візит "трьох сестер" був потрібен Москві: військовий експерт прокоментував приїзд Шольца, Макрона і Драґі до Києва

Військовий експерт заявив, що для Макрона, Шольца та Драґі найбільше зрозумілий світ, у якому перемогла Росія, тому їхній візит був зумовлений лобіюванням інтересів Москви.

Лідери Франції, Італії та Німеччини прибули до України з візитом, щоб переконатися в позиції Зеленського у ситуації, що склалася на сьогодні.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 16 червня.

"Цей візит "трьох сестер" був зумовлений лобіюванням інтересів Москви. І, до речі, вони дуже вміло, дуже дипломатично його зберегли, цей російський лобізм. І ця ложка меду в бочці дьогтю, я маю на увазі шість цезарів від Макрона і чергова обіцянка Шольца, що "ми вам може бути, колись дамо якесь озброєння". Вона так і лишилася. Просто вони приїхали переконатися в позиції самого президента Зеленського у ситуації, що склалася на сьогодні в Україні. Але стара Європа залишилася, на мій погляд, на позиціях "ну гаразд, ви тут ще сіпніться, а ми пізніше приїдемо ще раз і подивимося на ваш стан", - сказав Жданов.

Він також додав, що Макрон, Драґі та Шольц дуже бояться перемоги України у війні з Росією.

"Розумієте, для цих трьох країн: Франція, Німеччина та Італія – вони розуміють світ, де перемогла Росія. Вони сподіваються, що вони вкотре домовляться з Путіним, думаючи, що для нього головне у житті – це гроші, які вони йому запропонують. Але їх найбільше лякає світ, де перемогла Україна. Україна, що перемогла, може змінити повністю розклад, починаючи від теми безпеки і закінчуючи економічними зв'язками на європейському континенті. А ще якщо Україна піде у зв'язку з Великою Британією… Ось до речі, мені здається, це і був предмет торгу. Вони сказали: "Хочете кандидата? Буде кандидат. Бажаєте спробувати вступити до ЄС? Вступайте до ЄС. Але головне – не підписуйте спілку Тримор'я". Це друге страшне явище, яке вони, як на мене, навряд чи зможуть пережити", - зазначив він.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що розмови світових лідерів з російським диктатором Володимиром Путіним не зможуть зупинити війну в Україні.