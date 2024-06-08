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Візит Зеленського до Франції та вибухи в Криму: головні новини ночі 8 червня 2024 року

Візит Зеленського до Франції та вибухи в Криму: головні новини ночі 8 червня 2024 року

Зеленський побував у Франції з робочим візитом / Фото: president.gov.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Після зустрічі Зеленського та Макрона Україна та Франція підписали чотири документи: про що йдеться Читати далі –>
  • Поїздка Зеленського до Парижу: стали відомі результати зустрічі президентів України та Франції Читати далі –>
  • Дуже відверта розмова: Зеленський поділився з Байденом оцінкою ситуації в Україні Читати далі –>
  • Макрон не зізнався, скільки Франція хоче передати Україні винищувачів Mirage 2000-5 Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи Читати далі –>

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