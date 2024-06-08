Візит Зеленського до Франції та вибухи в Криму: головні новини ночі 8 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Після зустрічі Зеленського та Макрона Україна та Франція підписали чотири документи: про що йдеться Читати далі –>
- Поїздка Зеленського до Парижу: стали відомі результати зустрічі президентів України та Франції Читати далі –>
- Дуже відверта розмова: Зеленський поділився з Байденом оцінкою ситуації в Україні Читати далі –>
- Макрон не зізнався, скільки Франція хоче передати Україні винищувачів Mirage 2000-5 Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи Читати далі –>
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