Візит Зеленського до Греції: Єрмак заявив про "багато гарних новин"

Зокрема, учасники саміту у Греції заявили про важливість того, аби України, Молдова та Західні Балкани стали повноправними членами Євросоюзу.

За підсумками візиту президента Володимира Зеленського до Греції на саміт Україна-Балкани є багато гарних новин, саміт був успішним.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Мережі 22 серпня.

"Греція. Багато гарних новин з саміту Україна-Балкани", – зазначив керівник ОП.

Він також назвав успішними результати цього саміту.

Учасниками саміту були лідери Сербії, Молдови, Чорногорії, Греції, Румунії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії, Хорватії, Косово, а також голова Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Підсумком саміту стала підписана декларація.

Основне з декларації саміту Україна-Балкани

У підписаній учасниками саміту декларації йдеться, що російське вторгнення до України – критичний час для безпеки, миру та стабільності європейського континенту.

"Закони і принципи, які так довго сприяли стабільному і передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стаємо свідками прояву згубних наслідків ревізіонізму", – цитує Єрмак декларацію.

Учасники саміту висловлюють непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що ґрунтуються на цінностях демократії та верховенства права.

"Формула миру" та воєнні злочини

Усі учасники саміту висловили підтримку та вдячність Зеленському за зусилля, спрямовані на встановлення принципів миру у "Формулі миру" відповідно до Статуту ООН. Учасники привітали і зусилля Генасамблеї ООН, спрямовані на сприяння всеосяжному, справедливому і тривалому миру в Україні.

Підписанти декларації погодилися, що безкарність за воєнні злочини (як-от напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури) є неможливою, тож усі винуватці мають бути притягнуті до відповідальності.

Членство в ЄС для України, Молдови та Західних Балкан

За повідомленням Єрмака, учасники саміту переконані, що ескалація агресивної війни РФ проти України виявила нагальну потребу в сильному, стійкому та всеосяжному Євросоюзі як наріжному камені миру та процвітання народів у ці складні часи.

У декларації наголошено, що географічно прилеглі до держав-членів ЄС Західні Балкани, Україна та Молдова мають спільну європейську спадщину, історію та майбутнє. Як стратегічна інвестиція в мир, безпеку і стабільність в Європі, важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени ЄС.

"Сьогодні в Афінах учасники саміту обговорили подальші кроки для того, щоб зробити це бачення Європи реальністю. Всі підкреслили важливість того, щоб поставити собі за мету завершити формування бачення ЄС, збагаченого країнами Західних Балкан, Україною та Республікою Молдова", – зазначив керівник ОП України.

Він додав, що учасники саміту також наголосили на необхідності активізації та переорієнтації процесу розширення, який був би відчутним і таким, що заслуговує на довіру, без скорочення шляхів до виконання встановлених умов.

Була висловлена готовність підтримувати Україну та Молдову у здійсненні наступних кроків щодо вступу до ЄС після завершення необхідних реформ.

Нагадаємо, під час візиту до Греції 21 серпня Зеленський повідомив, що ця держава долучиться до тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

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