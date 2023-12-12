"Візит Зеленського до США буде продуктивним": Умєров заінтригував заявою

Міністр оборони України Рустем Умєров переконаний, що візит президента України Володимира Зеленського до США стане продуктивним щодо подальшої підтримки з боку Вашингтона.

У Пентагоні вже запевнили про продовження військово-технічної та фінансової допомоги Україні.

Про це заявив очільник Міноборони Рустем Умєров на брифінгу з латвійським колегою Андрісом Спрудсом 12 грудня.

"По-перше, США та інші наші партнери кілька десятків разів підтверджували, що будуть нас підтримувати на довгостроковій основі. Жодних термінових речей у нас з ними немає, у нас є робочі, планові візити", - розповів Умєров.

За його словами, у цьому контексті український президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США, який повідомив, що "буде продовження військово-технічної та фінансової допомоги".

"У цьому плані також робочий візит Зеленського буде продуктивним, бо заплановано зустріч із Байденом та іншими колегами. Тут жодних питань, що щось термінове, щось сталося, я не бачу", - пояснив глава МОУ.

Водночас міністр висловився про спроби російських пропагандистів влаштувати інформаційні атаки та поширювати фейки про нібито проблеми з підтримкою України партнерами.

"На жаль, я бачу інші негативні речі. Завжди все сприймається як зрада і росіяни роблять це навмисно. Вони хочуть показати, що партнери нас не підтримують, що є сварки, що це непродуктивно. Це все брехня та пропаганда, тому прошу бути пильними", - розповів Умєров.

Глава МОУ зазначив, що Штати та інші країни-партнери "жодного разу не сумнівалися, що продовжуватимуть підтримку".

"Всі наші плани йдуть згідно робочих графіків", - резюмував він.

Візит Зеленського до США

11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Президент України також провів у США зустріч із керівниками американських оборонних компаній та виступив у Національному університеті оборони.

Також у Зеленського запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

Нині вже відомо, що Зеленський виступив перед сенаторами США. Однією з головних тем обговорення стало питання подолання корупції в Україні. Кілька сенаторів висловлювали занепокоєння, що частина американської допомоги може піти на "яхти для чиновників". Проте, на думку республіканця Тома Тілліса, Зеленський спростував ці побоювання.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.