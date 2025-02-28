Візит Зеленського до США: в Офісі президента розповіли подробиці

Візит українського президента Володимира Зеленського до США розпочнеться із зустрічі з сенаторами, а вже після цього він зустрінеться у Білому домі з американським колегою Дональдом Трампом.

Про повідомляє "Суспільне" з посиланням на Офіс президента України.

Зустріч Зеленського з американськими сенаторами запланована на 16:30 за київським часом. Участь ЗМІ у ній не передбачена. Близько 18:00 український лідер зустрінеться Дональдом Трампом, розпишеться у Книзі почесних гостей у кімнаті Рузвельта та візьме участь у перемовинах в Овальному кабінеті. На початку зустрічі передбачається короткі заяви для ЗМІ. Після цього відбудеться робочий ланч Зеленського з Трампом.

О 20:00 запланована участь президентів України і Сполучених Штатів у церемонії підписання угоди про корисні копалини між обома країнами ("Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови"). Окрім того, відбудеться зустріч президентів з представниками медіа.

Пізніше запланований виступ президента України в Інституті Хадсона. Спілкування відбудеться у форматі "запитання-відповіді". Потім Володимир Зеленський відвідає Український дім та зустрінеться з представниками української громади.

Як повідомлялося, після візиту до США Зеленський планує важливі зустрічі у Лондоні. Втім, він поки не озвучив, з ким саме з глав держав він зустрінеться у столиці Британії.

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