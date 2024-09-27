Візит Зеленського до США: зустріч у Нью-Йорку стала останнім пунктом поїздки

Пані посол України в США повідомила про завершення візиту президента.
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 27 вересня, завершив свій візит до Сполучених Штатів Америки. Останнім пунктом насиченої поїздки стала зустріч з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом у Нью-Йорку.
Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Як і планували Президент Володимир Зеленський завершив насичений візит до США у Нью-Йорку, де він зустрівся із 45-м Президентом США Дональдом Трампом", – зазначила пані посол.
Маркарова додала, що президент під час зустрічі представив Трампу "План перемоги" та обговорив чимало важливих питань.
"Продовжуємо посилювати двопартійну підтримку з нашими стратегічними партнерами і дякуємо американському народу за допомогу", – написала дипломатична представниця України.
Нагадаємо, після зустрічі з Трампом Зеленський запросив його приїхати до України.
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