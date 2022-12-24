Візит Зеленського до Вашингтона мав три цілі: експерт порівняв це зі самітом перед вступом США у війну

Експосадовець із Держдепу водночас наголосив, що США не збираються воювати з Росією.

Президент України Володимир Зеленський мав три цілі під час свого візиту до США, і одна з них – провести зпрезидентом Джо Байденом "розмову віч-на-віч про виживання України у війні з російським агресором".

Про це розповів екскоординатор Держдепартаменту США з питань санкцій Деніел Фрід, повідомляє "Еспресо".

"Думаю, що президент Зеленський мав три цілі. Перша – заохотити американців надсилати більше зброї до України, причому більш сучасної. Друга мета – ще більш важлива – полягала в тому, щоб збільшити американську політичну підтримку України. Важливо, щоб ця підтримка продовжувалася, і я думаю, що звернення Зеленського до Конгресу мало на меті продовжити та збільшити цю підтримку", – оцінив Фрід.

Називаючи третю мету Зеленського, він порівняв його зустріч із президентом США зі самітом британського прем’єра Вінстона Черчилля під час другої світової війни з тодішнім американським лідером.

"Третя мета – провести стратегічні консультації з президентом Сполучених Штатів, тому що це саміт воєнного часу, який нагадує саміт між Черчиллем і Рузвельтом перед тим, як США вступили у війну", – зауважив екскоординатор Держдепу.

Він пояснив, що президентам України та США необхідно було провести розмову віч-на-віч щодо війни. Водночас Фрід наголосив, що Сполучені Штати Америки не збираються воювати з Росією.

"Я не думаю, що Сполучені Штати збираються воювати з Росією – ми не збираємося, ми цього не хочемо, але ми прагнемо продовжувати підтримувати Україну. Тому двом президентам необхідно було провести розмову віч-на-віч про виживання України у війні з російським агресором, яка триває, і це була дуже серйозна розмова", – розповів експерт.

"Слід було звірити годинники щодо того, який вигляд має поле бою, який вигляд має Росія, який вигляд маєПутін, і куди ми йдемо. Тож це був важливий саміт", – наголосив Фрід.

Нагадаємо, 22 грудня Зеленський побував з візитом у Вашингтоні, де зустрівся з Байденом, а також виступив у Конгресі США. Підбиваючи підсумки свого візиту, український лідер повідомив, що він та делегація "їдуть із хорошими результатами" для країни.

Зауважимо, що Байден розпорядився виділити Україні військову допомогу на 1 млрд дол., до якої входитимуть зокрема ЗРК Patriot.

Оцінюючи результати поїздки Зеленського, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив – США зафіксували, що Росія має програти.

45 мільярдів доларів для України: який результат візиту Зеленського до США

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