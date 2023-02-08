Візит Зеленського до Великої Британії: головні тези виступу президента

Президент України Володимир Зеленський прибув 8 лютого до Великої Британії, де зустрівся з прем’єр-міністром країни Ріші Сунаком, а також виступив перед британським парламентом.

ТСН.ua зібрав головні тези з виступу Зеленського у Великій Британії.

Зокрема, після зустрічі з британським прем’єром український президент повідомив, що на зустрічі сторони обговорили оборонну співпрацю. Зеленський розповів Сунаку про ситуацію на фронті та про потреби ЗСУ в озброєнні і військовій техніці. Глава держави наголосив, що Україні важливо отримати необхідну зброю від союзників, щоб зупинити російський наступ та звільнити всі окуповані території.

Під час виступу у британському парламенті Зеленський закликав союзників надати Україні сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків". Тоді ж президент України подарував спікеру парламенту Британії Ліндсею Гойлу шолом одного з найкращих українських пілотів.

"Ми платимо своїми життями... життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю. У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її", – закликав Зеленський.

Після цих слів він саме передав шолом Гойлу і додав: "Я вірю, що цей символ допоможе нам у нашій наступній коаліції, коаліції літаків... крил за свободу".

Фото: Associated Press

Наприкінці виступу український лідер сказав, що заздалегідь дякує Британії за "потужні англійські літаки".

У своєму виступі Зеленський також наголосив, що перемога України над російською агресією змінить світ, адже це буде перемогою над самою ідеєю війни.

"Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми дійсно знаємо, що перемога змінить світ, і це будуть зміни, яких світ давно потребує. Сполучене Королівство йде разом з нами до найбільш, я думаю, найважливішої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни", – сказав президент України.

Нагадаємо, що в день візиту Зеленського до Лондона британський уряд оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії. До списку обмежень увійшли підприємства, які постачають військове обладнання, фізичніособи та організація, які фінансово підтримує багатство та владу кремлівських еліт.

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