Візит Зеленського до Великої Британії: всі подробиці, фото і відео

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Це його перший візит до Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський зустрівся з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком, виступив перед депутатами парламенту і поспілкувався з королем Чарльзом III.

Серед заявлених тем для переговорів - посилення військової допомоги Україні, надання військових літаків, підготовка британцями українських солдатів морської піхоти та пілотів винищувачів.

В лондонському аеропорту Станстед президента України зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Британський очільник уряду оприлюднив фото із зустрічі у своєму твітері і написав: "Ласкаво просимо до Великої Британії, президенте Зеленський. Слава Україні".

Володимир Зеленський, своєю чергою, подякував британському народу за підтримку і Ріші Сунаку за його лідерську позицію.

Після цього вони прибули до резиденції британського прем'єра на Даунінґ-стріт, 10, де Зеленського зустріли гучними оплесками.

"Велике спасибі Ріші за запрошення і за велику честь бути тут, у Британії. І дякуємо Британії і суспільству насамперед за велику підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Велике вам спасибі. Ми дійсно пишаємося цим, і у нас дуже хороші стосунки з Ріші", - заявив український лідер.

Своєю чергою Сунак сказав, що "радий вітати друга у Британії", та запевнив у підтримці України до її перемоги над Росією.

Фото: Associated Press

скриншот з відео

Фото: Associated Press

Під час зустрічі з Ріші Сунаком ключовою темою розмови було оборонне співробітництво. Президент України поінформував прем'єр-міністра Великої Британії про ситуацію на фронті та про потреби Збройних сил України в озброєнні і військовій техніці. Зеленський розповів, що потрібно Україні, щоб зупинити російський наступ та звільнити всі тимчасово окуповані території.

Наступним пунктом у програмі візиту Зеленського став виступ перед британським парламентом. Президент України прибув до Вестмінстерського палацу, де його також зустріли гучними оваціями та вигуками.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Зеленський подякував британським депутатам за потужну допомогу Україні під час повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, лідер України згадав експрем'єра Британії Бориса Джонсона. Окрім того, Зеленський знову закликав західних союзників доставити Україні винищувачі та створити "коаліцію літаків".

"Ми платимо своїми життями... життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю. У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її", – закликав Зеленський.

Під час цього український лідер подарував спікеру парламенту шолом українського пілота.

Також Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".

Після виступу перед британськими парламентарями Володимир Зеленський прибув до Букінгемського палацу, де зустрівся з королем Чарльзом III. Король особисто зустрів українського лідера і понад десять секунд не випускав руку Зеленського, вітаючи його у палаці.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Український президент, своєю чергою, зазначив, що Чарльз надавав підтримку народу України, коли ще був принцом Уельським. Далі між ними відбулася розмова, аудієнція минула за зачиненими дверима.

Під час візиту Зеленського до Лондона британський уряд запровадив нові санкції проти Росії. Вони поширюються на п'ять підприємства, які постачають військове обладнання, а також на п'ятьох фізичних осіб та одну організацію, які фінансово підтримують багатство та владу кремлівських еліт.

Крім того, французькі ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії 8 лютого може вирушити до Франції.

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