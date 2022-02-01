Візити тривають: у МЗС повідомили, хто із міжнародних партнерів приїде до України наступного тижня

Найближчими днями приїде до Києва лідер Туреччини.
До України наступного тижня мають приїхати міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на онлайн-брифінгу.
За його словами, за декілька днів до України також приїде президент Туреччини Реджеп Ердоган, а 7-8 лютого із спільним візитом до України прибудуть міністри закордонних справ Німеччини та Франції. У межах візиту вони здійснять поїздку на Донбас.
"Наступного тижня Дмитро Кулеба також проведе переговори в Києві з міністрами закордонних справ Австрії, Чеської Республіки та Словаччини", - сказав Ніколенко.
Нагадаємо, 1 лютого до України одночасно приїздять прем'єри Британії і Польщі. З якою метою і чого очікувати від візиту, читайте тут.
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