"Визначатиметься Верховна Рада": нардеп пояснив, як можуть покарати Безуглу за слова про Залужного

Народний депутат Верховної Ради України від політичної партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв зареєстрував у парламенті проєкт постанови №10295. У ньому він пропонує звільнити колегу по партійному цеху Мар'яну Безуглу з посади заступника очільника Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

В етері "Радіо Свобода" він пояснив, як можуть покарати Безуглу.

"Є проста аксіома - під час війни політики мають займатися своєю роботою, це забезпечення функцій держави, це пошук і забезпечення міжнародної підтримки. Військові мають займатися своєю справою. І абсолютно неприпустимо затягування військових у політичні процеси і навпаки - участь політиків у прийнятті військових рішень. Для мене стала несподіванкою така поведінка пані Мар'яни. Це не перша така атака на військове керівництво. Спочатку була критика від пана Ігоря Жовкви, заступника керівника Офісу президента. Як на мене, відбувається намагання втягнути військове керівництво в політику. Це напряму буде шкодити обороноздатності. Якщо це робить окремий народний депутат - це, можливо, було б його право. Якщо це робить заступник очільника Комітету з нацбезпеки - це вже не вкладається в голові", - сказав він.

Він також пояснив, чи засуджують дії Безуглої у фракції.

"Щодо позиції керівництва фракції - це питання треба ставити їм. Наразі в чатах обговорення не було. Велика кількість колег по фракції виступили з засудженням. Я бачив більше 20 публікацій на Facebook народних депутатів з засудженням Безуглої", - зазначив він.

Чи відкличують Безуглу з комітету, Кривошеєв відповів так: "Визначатися буде Верховна Рада. За процедурою - спочатку цю процедуру має розписати комітет. Комітет має на засіданні цю постанову підтримати або не підтримати".

Скандал із Безуглою: що відомо

26 листопада Мар'яна Безугла розкритикувала дії вищого військового командування ЗСУ, зокрема Валерія Залужного. Вона заявила, що головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план на наступний рік, а військове командування України ніяк не пропонує реформувати мобілізаційні процеси в країні. За її словами, такі керівники мають піти у відставку.

Наступного дня, 27 листопада, у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення народного депутата Мар'яни Безуглої з посади заступника очільника Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Згодом Мар'яна Безугла прокоментувала свої критичні висловлювання в бік вищого командування Збройних сил України. Про мотиви своїх дій нардепка розповіла в інтерв'ю BBC Україна 27 листопада.

У коментарі журналістам Безугла зазначила, що не вважає публікацію своїх гучних заяв помилкою, її висловлювання були "дуже делікатними" і торкнулися лише "частини айсберга".

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