Невизнання "ЛДНР" та загострення на Донбасі: про що розмовляли Байден із Зеленським

Невизнання "ЛДНР" та загострення на Донбасі: про що розмовляли Байден із Зеленським

Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".

Увечері 21 лютого відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. Головна тема – загострення ситуації на Донбасі, визнання президентом РФ Володимиром Путіни "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Білий дім.

"Президент Джо Байден розмовляв сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України", -ідеться вповідомленні.

У Білому домі зазначили, що "президент Байден рішуче засудив рішення президента Росії Путіна нібито визнати "незалежність" так званих регіонів "ДНР" і "ЛНР" в Україні. Він поінформував президента Зеленського про реакцію Сполучених Штатів, включно з нашим планом запровадження санкцій. Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати будуть реагувати швидко та рішуче, одночасно зі своїми союзниками та партнерами, на подальшу російську агресію проти України".

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