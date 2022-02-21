Визнання "ЛНР" та "ДНР": в Німеччині заявили, що рішення Путіна зводить нанівець багаторічні зусилля

Визнання "ЛНР" та "ДНР": в Німеччині заявили, що рішення Путіна зводить нанівець багаторічні зусилля

Бербок пообіцяла реагувати на це порушення міжнародного права та координувати дії з партнерами.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що визнання президентом Росії Володимиром Путіним псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР" навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ.

Про це Бербок написала в мережі 21 лютого.

"Визнання президентом Путіним сепаратистських "народних республік" на сході України навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ. Ми реагуватимемо на це порушення міжнародного права та координуватимемо свої дії з партнерами", – йдеться у повідомленні.

Die Anerkennung der separatistischen „Volksrepubliken" in der Ostukraine durch Präsident Putin macht jahrelange Bemühungen im Normandie-Format & der OSZE willentlich zunichte. Wir werden auf diesen Völkerrechtsbruch reagieren & stimmen uns mit Partnern ab. https://t.co/8uyLpb9WGF — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 21, 2022

Нагадаємо, ввечері 21 лютого Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Відразу ж після такого оголошення президент РФ у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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