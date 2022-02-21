Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Визнання "ЛНР" та "ДНР": в Німеччині заявили, що рішення Путіна зводить нанівець багаторічні зусилля

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Визнання "ЛНР" та "ДНР": в Німеччині заявили, що рішення Путіна зводить нанівець багаторічні зусилля

УНІАН

Бербок пообіцяла реагувати на це порушення міжнародного права та координувати дії з партнерами.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що визнання президентом Росії Володимиром Путіним псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР" навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ.

Про це Бербок написала в мережі 21 лютого. 

"Визнання президентом Путіним сепаратистських "народних республік" на сході України навмисне зводить нанівець багаторічні зусилля в "нормандському форматі" та ОБСЄ. Ми реагуватимемо на це порушення міжнародного права та координуватимемо свої дії з партнерами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Відразу ж після такого оголошення президент РФ у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Як світові лідери відреагували на заяву Путіна про визнання незалежності ОРДЛО

Як світові лідери відреагували на заяву Путіна про визнання незалежності ОРДЛО

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація