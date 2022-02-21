Визнання ОРДЛО: президент Естонії заявив, що ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії

Визнання ОРДЛО: президент Естонії заявив, що ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії

Москва ставиться до дипломатії не серйозно, а шукає casus belli.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що його держава ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії визнати "незалежність" ОРДЛО.

Про це політик повідомив у понеділок, 21 лютого.

"Естонія ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії визнати Донецьку та Луганську області. Вони є міжнародно визнаною частиною України, як і Крим. Очевидно, що Москва ставиться до дипломатії не серйозно, а шукає casus belli. #StandWithUkraine", – йдеться у повідомленні Каріса.

Estonia will never accept the illegal decision by Russia to recognize Donetsk and Luhansk regions. They are an internationally recognized part of Ukraine, like Crimea. Clearly, Moscow is not serious about diplomacy but is looking for casus belli. #StandWithUkraine — Alar Karis (@AlarKaris) February 21, 2022

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Після цього Путін у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Як світові лідери відреагували на на заяву Путіна про визнання незалежності ОРДЛО

Читайте також: