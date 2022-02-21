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Визнання ОРДЛО: президент Естонії заявив, що ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії

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Визнання ОРДЛО: президент Естонії заявив, що ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії

Associated Press

Москва ставиться до дипломатії не серйозно, а шукає casus belli.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що його держава ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії визнати "незалежність" ОРДЛО.

Про це політик повідомив у понеділок, 21 лютого. 

"Естонія ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії визнати Донецьку та Луганську області. Вони є міжнародно визнаною частиною України, як і Крим. Очевидно, що Москва ставиться до дипломатії не серйозно, а шукає casus belli. #StandWithUkraine", – йдеться у повідомленні Каріса.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Після цього Путін у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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