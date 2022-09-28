Визнання псевдореферендумів означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити – Зеленський

Засідання було скликане за ініціативою України.

Про це інформує офіс глави держави.

Зеленський закликав міжнародну спільноту рішуче відреагувати на порушення Росією міжнародного права та правопорядку.

Під час виступу глава держави звернув увагу учасників засідання на те, що Росія вже порушує правила світу, зневажає Статут ООН, і лише питання часу, коли вона зруйнує й цю останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти.

«Саме до дій я закликаю вас зараз. Будь-хто у світі назве сотні прикладів того, як Росія порушує міжнародний правопорядок і руйнує масив міжнародного права. Постійно провокує ескалацію й постійно відповідає на будь-які пропозиції розмов новою жорстокістю на полі бою, ще більшими кризами й погрозами для України та світу. І це – очевидні речі», – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що серед порушень, до яких вдалася Росія, – ігнорування заклику МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції, ядерний шантаж, оголошення мобілізації, під яку найперше потрапляють представники корінних народів, проведення так званого референдуму на окупованій території України, а також спроба анексії захоплених українських територій.

На думку президента, є лише один шлях, щоб усе це зупинити. Насамперед потрібна повна ізоляція Росії у відповідь на те, що вона робить.

«Не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН з правом вето держава, яка просто зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи та ще при цьому погрожує ядерними ударами. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнене процедурою, її участь має бути призупинена», – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, на його переконання, потрібні нові жорсткі глобальні санкції проти РФ. Також важливим є продовження підтримки України у війні з Росією.

«Саме в Україні й саме в цій війні захищається не лише наша незалежність, не лише право на життя для нашого народу, а й міжнародне право як таке. Україна має отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв», – зазначив глава держави.

Президент зробив акцент на тому, що Україна має отримати чіткі та юридично обов’язкові гарантії колективної безпеки – незалежність саме нашої держави має принципове значення для багатьох елементів глобальної безпеки, тож світу потрібна й відповідна архітектура безпеки.

Володимир Зеленський наголосив: «Визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію й чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу».

Він закликав членів Ради Безпеки ООН не зволікати із запропонованими кроками, адже чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу.

Нагадаємо, Радбез ООН розніс Росію за "псевдореферендуми" в окупованій Україні.

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