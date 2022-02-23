Визнання Путіним "ЛДНР" підтверджує причетність Росії як сторони збройного конфлікту на Донбасі - Кулеба

За словами міністра, сьогодні Україна захищає не лише глобальну безпеку, а й свободу, демократію та фундаментальні принципи міжнародного права.

Визнання так званих "республік" не має жодних правових наслідків і лише підтверджує причетність Росії як сторони збройного конфлікту на Донбасі, що Росія категорично заперечувала всі ці роки.

Про це у середу 23 лютого, заявив під час виступу на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сумнозвісна секретна тюрма "Ізоляція" в окупованому Донецьку залишається недоступною для правозахисних та гуманітарних місій, продовжуючи функціонування фактично як концентраційний табір. В Європі у 21 столітті сотні людей пройшли через "Ізоляцію" і зазнали важкої примусової праці, принижень і тортур. Також повідомлялося про випадки позасудового вбивства", - зазначив він.

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За словами Кулеби, Росія продовжує блокувати звільнення незаконно затриманих осіб.

"У вересні 2021 року президент України передав генсеку ООН список із майже пів тисячі українців Донбасу та Криму, які були незаконно затримані, засуджені або навіть переведені з окупованих територій до РФ. Ми повторюємо наш заклик до генсека посприяти їх негайному звільненню", - наголосив він.

За словами міністра, сьогодні Україна захищає не лише глобальну безпеку, а й свободу, демократію та фундаментальні принципи міжнародного права. Мирне життя і майбутнє мільйонів людей у Європі та в усьому світі покладаються на правила, які Росія намагається зруйнувати.

"Генасамблея не прийме російську мантру про те, що "справа Криму закрита". Окупаційна влада продовжує знищувати самобутність українців та корінного населення півострова — кримських татар. Від 2014 року понад 64 тис. громадян України були змушені покинути Крим і переїхати на материкову Україну через страх, переслідування за політичну та правозахисну діяльність, дискримінацію за етнічною та релігійною ознаками. Політичні переслідування не вщухають", - резюмував він.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ України заявив, що найбільша криза безпеки в Європі від часів Другої світової війни створена і загострюється в односторонньому порядку Російською Федерацією.

Кулеба дав відповіді на питання про загрозу вторгнення Росії та методи стримування | Новини України

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