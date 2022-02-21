Визнання Путіним "ЛДНР": реакція світової спільноти та дії України

У разу, якщо рішенням Путіна буде "визнати незалежність", це означатиме повний вихід Росії з Мінських домовленостей.

У понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін терміново скликав засідання Ради безпеки РФ, на якому заявив, що сьогодні ухвалить рішення про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на цьому ж засіданні сказав, що підтримує офіційне визнання Кремлем псевдореспублік на Донбасі, оскільки там, за його словами, відбувається "геноцид".

Такі заяви перших осіб РФ викликали швидку реакцію української влади та усього цивілізованого світу, оскільки визнання очільником Кремля "незалежності" фейкових республік дорівнює виходу РФ з Мінського процесу.

Головні заяви України, світу та експертів щодо сьогоднішніх планів і дій Москви, читайте в хроніці ТСН.ua.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

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