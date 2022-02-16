"Визнання РФ "ЛДНР" матиме руйнівні наслідки для глобальної безпеки": через рішення Держдуми Україна звернулася до ООН

"Визнання РФ "ЛДНР" матиме руйнівні наслідки для глобальної безпеки": через рішення Держдуми Україна звернулася до ООН

За словами Кислиці, таке визнання не матиме жодних правових наслідків.

Через рішення Держдуми РФ ініціювати визнання "ДНР" і "ЛНР" постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав звернення до Антоніу Гутерреша та всіх членів цієї організації, у якому привернув увагу до можливих наслідків.

Про це повідомили в Постійному представництві України при ООН, пише "Укрінформ".

"Визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери", - зазначив Кислиця.

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Він підкреслив, що таке визнання не матиме жодних правових наслідків.

"Водночас, РФ не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти" - так само як приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі", - наголосив він.

За словами постпреда, підтримка президентом Росії постанови Держдуми матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки. Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.

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Кислиця поінформував генсека ООН і держави-члени про те, що українська сторона закликала РФ зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках наявних переговорних форматів. Інакше, зазначив він, Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту.

Особливе занепокоєння, за словами Кислиці, викликає те, що нинішні дії РФ повторюють аналогічний алгоритм 2008 року, коли Державна дума ухвалила постанову про звернення до тодішнього президента РФ Дмитра Медведєва щодо необхідності визнання "Республіки Південна Осетія" та "Республіки Абхазія", після чого з’явився відповідний указ.