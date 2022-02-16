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Визнання Росією фейкових "ЛДНР": Україна звернулась до Радбезу ООН

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Визнання Росією фейкових "ЛДНР": Україна звернулась до Радбезу ООН

Засідання Радбезу може відбутись 17 лютого.

Україна офіційно звернулась до Ради безпеки ООН через те, що Росія хоче визнати "незалежність" псевдореспублік "ЛДНР". 

Про це у Twitter написав голова МЗС України Дмитро Кулеба

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", - написав Кулеба. 

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