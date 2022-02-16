Визнання Росією фейкових "ЛДНР": Україна звернулась до Радбезу ООН

Засідання Радбезу може відбутись 17 лютого.

Україна офіційно звернулась до Ради безпеки ООН через те, що Росія хоче визнати "незалежність" псевдореспублік "ЛДНР".

Про це у Twitter написав голова МЗС України Дмитро Кулеба

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", - написав Кулеба.

Нагадаємо:

Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

На дії російської думи вже відреагували у Верховній Раді України. Там ухвалили постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати незалежності самопроголошених утворень.

У МЗС наголосили, що визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

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