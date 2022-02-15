Визнання Росією "Л/ДНР": в МЗС підтвердили незмінну позицію України

У відомстві закликали Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів.

Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у зв’язку із схваленням в Державній думі Російської Федерації постанови про звернення до президента РФ щодо визнання т. зв. "ЛДНР".

"Визнання т. зв. "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти", так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі", - зазначив він.

За словами Ніколенка, натомість підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки. Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.

"Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів. В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", - резюмував він.

Нагадаємо:

Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

В українському МЗС раніше заявляли, що у разі визнання Росією ОРДЛО це де-факто і де-юре означатиме вихід з Мінських домовленостей.

На дії російської думи вже відреагували у Верховній Раді України. Там ухвалили постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати незалежності самопроголошених утворень. Парламент також закликає запровадити додаткові санкції проти Росії задля запобігання подальшій ескалації. Визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" лише погіршить ситуацію на кордонах України, й відповідно Європи - наполягають народні депутати.

Європейські дипломати прокоментували рішення російської Держдуми

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