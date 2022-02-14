Визнання Росією "ЛДНР": у Держдумі заявили, що проєкт не одразу надійде Путіну

Визнання Росією "ЛДНР": у Держдумі заявили, що проєкт не одразу надійде Путіну

Калашніков роз’яснив процедуру розгляду постанови про визнання самопроголошених "республік" Донбасу.

Запропонований депутатами від "Єдиної Росії" проєкт постанови про звернення Держдуми РФ до президента із закликом визнати "ДНР" та "ЛНР" не передбачає, що після консультацій в МЗС документ одразу надійде Володимиру Путіну.

Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков, повідомляє ТАСС.

"Проєкт не передбачає цього", ­– сказав депутат Держдуми, відповідаючи на запитання про те, чи буде звернення після обговорення в МЗС РФ одразу ж скероване Путіну.

Калашніков уточнив, що "поки що звернення фактично залишається проєктом і його знову треба розглядати" на засіданні Держдуми після рішення міністерства.

Відповідаючи на запитання про те, до якого часу в Думі чекатимуть відповіді від МЗС, якщо депутати підтримають пропозицію єдиноросів, глава комітету зазначив, що "зазвичай вони на це витрачають не так багато часу".

"Але, враховуючи, що ситуація змінюється, я думаю, що там підійдуть по-державному і якихось рамок місяця хоча б буде дотримано", ­– сказав Калашніков.

Нагадаємо, Рада Держдуми планує підготувати для пленарного засідання палати 15 лютого два проєкти постанови щодо звернення до президента з проханням визнати незалежність самопроголошених "республік" Донбасу.

У Держдумі розглянуть можливість визнання "ДНР" та "ЛНР" частиною Росії | Новини світу

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