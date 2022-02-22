Визнання Росією "ЛДНР" в Чехії назвали черговим кроком до ескалації

Визнання Росією "ЛДНР" в Чехії назвали черговим кроком до ескалації

В Чехії пообіцяли разом з союзниками відповісти на такий вчинок РФ.

МЗС Чехії рішуче засудило рішення Росії визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це йдеться у повідомленні на сайті чеського міністерства 21 лютого.

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"Це явне порушення Статуту ООН, Мінських домовленостей та Будапештського меморандуму 1994 року. Після незаконної окупації та анексії Криму в 2014 році це ще один крок, яким Російська Федерація тривалий час топтала фундаментальні принципи міжнародного законодавства і власні зобов'язання щодо територіальної цілісності та суверенітету України", ­­– зазначили в МЗС Чехії.

Там додали, що визнання незалежності так званих "народних республік" є черговим кроком до ескалації і без того напруженої ситуації, та загрожує безпеці всієї Європи.

"Чеська Республіка разом зі своїми союзниками по НАТО та ЄС підтримує міжнародні дипломатичні зусилля щодо запобігання агресії проти України та збереження миру. Чехія відповість в єдності зі своїми союзниками. Ми підтверджуємо нашу давню принципову підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах", – наголосили в міністерстві.

Там також закликали Росію переглянути свої кроки та повернутися за стіл переговорів в інтересах безпеки всього континенту.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Водночас у присутності ватажків бойовиків президент РФ підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що держава офіційно не визнає "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Зауважимо, що Путін також вже встиг доручити ввести війська в ОРДЛО.

Як світові лідери відреагували на заяву Путіна про визнання незалежності ОРДЛО

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