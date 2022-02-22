Визнання Росією ОРДЛО: Зеленський повідомив, з якими світовими лідерами говорив та про що домовився

Визнання Росією ОРДЛО: Зеленський повідомив, з якими світовими лідерами говорив та про що домовився

Зокрема, Зеленський говорив з президентами Франції, США, канцлером Німеччини, прем'єром Британії та очільником Євроради.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до співгромадня повідомив про дипломатичні контакти у ході ухвалених Росією останніх рішень.

Відповідне звернення президента з'явилося на сторінці голови держави в Instagram.

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Очільник України обговорив безпекову ситуації в Україні та навколо неї з президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, а також мав розмову з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Окрім цього, Зеленський планує говорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін підписав укази, відповідно до яких доручив ввести війська на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. Як повідомляється у документах, Путін доручив Міноборони РФ забезпечити нібито "функції підтримки миру" російськими військовими на території псевдореспублік.

Перед цим ввечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".