Визнання Росією суверенітету "ДНР" і "ЛНР": Стефанчук назвав ініціативу "шляхом у прірву"

З ініціативою виступили депутати від "КПРФ".

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук назва ідею визнання суверенітету "ЛНР" і "ДНР", яку висунули російські депутати, "шляхом у прірву".

Таку думку голова Верховної Ради висловив під час погоджувальної ради.

За його словами, міжнародна ізоляція РФ посилилася настільки, що депутати Держдуми серйозно розмірковують над визнанням так званих "ЛНР" і "ДНР".

"Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, слід турбуватися, перш за все, про економічне благополуччя власних громадян. Все інше призведе до санкцій та інших неприємностей. Моя порада - діяти в правовому полі, дотримуватися міжнародних угод, а зазіхати на територіальну цілісність сусідніх держав - це шлях у прірву", - наголосив Стефанчук.

Спікер вніс пропозицію щодо внесення постанови про звернення парламенту до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав щодо неприйнятності військового шантажу з боку РФ, які вона здійснює з метою недопущення реалізації євроатлантичних прагнень України.

"Цей проєкт постанови вже підготовлений. Він підписаний керівництво Ради. Я звертаюсь до лідерів фракцій, щоб ви могли зареєструвати його, аби завтра могли проголосувати", - заявив він.

Нагадаємо, депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік". Проситимуть розглянути питання про якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом обох самопроголошених республік "про створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги".

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