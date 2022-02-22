"Визнанням "ЛДНР" Росія створює підґрунтя для майбутньої ескалації", - Зеленський

За словами президента, російська ескалація довкола України є безпрецедентним викликом не тільки для України, а для Європи і світу загалом.

Рішення Російської Федерації про визнання терористичних утворень т.зв. "ДНР" та "ЛНР" - це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку міжнародних партнерів, з боку міжнародного співтовариства.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у вівторок, 22 лютого.

"Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна, водночас порушуючи всі можливі дво- і багатосторонні міжнародні зобов'язання Резолюціо Ради безпеки ООН щодо України від 17 лютого 2015 року. Ми поділяємо спільне бачення, що російська ескалація довкола України є безпрецедентним викликом не тільки для України, а для Європи і світу загалом", - зазначив він.

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