Визнати ФСБ та ГРУ терористичними організаціями: проєкт постанови Верховної Ради

У Верховній Раді зареєстрували проєкт відповідної постанови та звернення до Ради безпеки ООН.

У Верховній Раді України група народних депутатів виступила з пропозицією визнати Федеральну службу безпеки (ФСБ) і Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генштабу Росії терористичними організаціями. З цього приводу підготовлено проєкт постанови та звернення до Радбезу ООН.

Проєкт постанови та пояснювальну записку до цього документа опубліковано на сайті Верховної ради.

Ініціаторами ухвалення цього документа виступили нардепи від "Слуги народу" і групи "За майбутнє".

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У пояснювальній записці йдеться про те, що найбільша терористична загроза для України виникає насамперед через агресивну політику Росії, яка надає підтримку диверсійно-терористичній діяльності “ДНР” і “ЛНР”, а також організацій сепаратистського спрямування, на кшталт “Харківських партизан” тощо.

У документі наведено перелік терористичних актів, до яких, на думку авторів проєкту постанови, причетні російські спецслужби:

17.07.2014 р. – збито пасажирський літак Малайзійських авіаліній MH17;

03.08.2014 р. – підрив комунікацій ДП "Завод ім. В.О. Малишева";

17.09.2014 р. – вибухи поблизу Лозівського військкомату;

13.01.2015 р. – знищено цивільний пасажирський автобус у районі н. п. Волноваха Донецької області;

24.01.2015 р. – обстріли житлових масивів м. Маріуполь;

10.02.2015 р. – обстріли Краматорська Донецької області;

22.02.2015 р. – терористичний акт під час пішої ходи у м. Харків;

14.04.2016 р. – вибух автомобіля в н. п. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області та інші.

У тексті постанови Верховної Ради автору проєкту пропонують визнати Федеральну службу безпеки Російської Федерації та Головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації терористичними організаціями і затвердити звернення до Ради безпеки ООН з такою ж пропозицією.

Нагадаємо, раніше біля будівлі ФСБ РФ в окупованому Сімферополі затримали понад 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки.

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