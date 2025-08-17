Володимир Зеленський / © Associated Press

У понеділок, 18 серпня, президент США Дональд Трамп прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Нова зустріч відбудеться після саміту на Алясці американського лідера і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg.

«Візит до Білого дому в понеділок стане поворотним моментом для президента України. Оскільки з Трампом у нього були непрості стосунки. Останній візит Зеленського до Овального кабінету в лютому завершився сваркою між двома лідерами й обернувся призупиненням військової допомоги США Україні», — пишуть журналісти.

Однак відтоді відносини Трампа і Зеленського покращилися, констатує агентство.

Раніше стало відомо, що Зеленський їде до США після телефонної розмови з Трампом.

Напередодні зустрічі Володимира Зеленського у Вашингтоні з’явилися занепокоєння, що привітне ставлення Трампа до російського диктатора Володимира Путіна може не поширитися на українського президента. У зв’язку з цим Європа планує надіслати потужних гравців для підтримки України та забезпечення включення європейської сторони у подальші переговори.

Нагадаємо, розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого перетворилися на відкритий конфлікт після того, як президент США звинуватив Зеленського у «грі з Третьою світовою війною».

Після того як Трамп достроково перервав візит Зеленського до Білого дому, лідери не підписали заплановану угоду щодо прав на корисні копалини та скасували спільну пресконференцію.

«Ви повинні бути більш вдячними», — заявив Трамп Зеленському, додаючи, що Україна не змогла б протистояти Росії без підтримки США.