Візит до США та прогрес у переговорах: Сибіга назвав умову поїздки Зеленського до Вашингтона

Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Getty Images

Київ очікує на запрошення з Вашингтона для нового етапу мирних переговорів. Очільник МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що українська делегація готова вирушити до Сполучених Штатів, щойно надійде «відповідний сигнал» від американських партнерів. За словами міністра, головною метою майбутньої поїздки є узгодження подальших кроків для завершення війни.

Про це міністр сказав на пресконференції з чеським колегою у Києві 9 січня.

«Україна виступає за максимальну динаміку переговорного процесу… Як президент, так і українська делегація готові відбути до США для максимального пришвидшення, наближення справедливого миру для України», — сказав він на пресконференції з чеським колегою у пʼятницю у Києві.

Сибіга нагадав, що в Парижі завершились перемовини між українською та американськими делегаціями. Президент України Володимир Зеленський очікує на детальний звіт від керівника делегації і членів делегації щодо прогресу у переговорах.

«Ми маємо саме прогрес. Ми дійсно маємо прогрес за багатьма напрямками», — наголосив міністр.

Також Сибіга зазначив, що «маємо тепер ще розуміння безпекових гарантій».

«Якщо буде відповідний сигнал з американського боку, українська сторона готова відбути для продовження перемовин в США», — заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступний етап — його фіналізація на найвищому рівні.