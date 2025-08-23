ТСН у соціальних мережах

Політика
1515
1 хв

Візит Кіта Келлога та заяви Трампа: головні новини ночі 23 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 серпня 2025 року:

  • Спецпредставник США Кіт Келлог відвідає Київ на День Незалежності — журналіст Читати далі –>

  • На лимансько-сіверському напрямках РФ намагається просунутися: ситуація загострюється Читати далі –>

  • У Конотопі пролунали вибухи: місто атакували дрони Читати далі –>

  • Трамп заявив, що виведення військ із Афганістану стало сигналом для Путіна Читати далі –>

  • Трамп заявив, що після Вашингтона «наведе лад» у Чикаго та Нью-Йорку Читати далі –>

