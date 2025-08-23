- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1515
- Час на прочитання
- 1 хв
Візит Кіта Келлога та заяви Трампа: головні новини ночі 23 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 серпня 2025 року:
Спецпредставник США Кіт Келлог відвідає Київ на День Незалежності — журналіст Читати далі –>
На лимансько-сіверському напрямках РФ намагається просунутися: ситуація загострюється Читати далі –>
У Конотопі пролунали вибухи: місто атакували дрони Читати далі –>
Трамп заявив, що виведення військ із Афганістану стало сигналом для Путіна Читати далі –>
Трамп заявив, що після Вашингтона «наведе лад» у Чикаго та Нью-Йорку Читати далі –>