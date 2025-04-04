Візит посланця Путіна до США: політолог відповів, чи буде перемир’я до 20 квітня

Кирило Дмітрієв / © Associated Press

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Візит представника російського диктатора Кирила Дмитрієва до США сам собою показовий, проте на швидке закінчення війни розраховувати не варто.

Таку думку висловив відомий український політолог Володимир Фесенко, передає «РБК-Україна».

«Перший візит російського високопосадовця, щоправда він не є великим офіційним державним чиновником, але все одно спецпосланець Путіна. Проте в межах переговорного процесу вперше високопоставлений росіянин з’явився у Вашингтоні», — зазначив Фесенко.

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За словами політолога, про візит Дмитрієва до США дуже мало відкритої інформації. Зокрема, невідомо, чи зустрічався він із президентом США Дональдом Трампом. Також поки незрозуміло, чи буде розмова між Трампом і Путіним після візиту Дмитрієва до США.

«Тому що, коли Віткофф приїжджав до Москви, після цього двічі були телефонні розмови. Зараз може щось бути подібне, натяки є, але Пєсков буквально сьогодні сказав, що ні, не планується. Але, як ми знаємо, не все, що говорить Пєсков, підтверджується. Може, сьогодні не планується, а завтра стане реальністю», — пояснив він.

На думку Фесенка, Дмитрієв під час візиту до Вашингтона домовлявся про продовження переговорного процесу зі США.

«Але, схоже, сторони домовилися не про все. Значить, американці могли не погодитися на якісь пропозиції росіян і росіяни знову взяли паузу», — припустив він.

Політолог нагадав слова держсекретаря США Марко Рубіо, що зрушення в мирних переговорах можуть бути тільки через кілька тижнів і не раніше. Тому до Великодня перемир’я не буде.

«Уже точно можна сказати, що до 20 квітня повного припинення вогню не буде — це просто нереально. Якщо відновляться переговори, наприклад, наступного тижня, то теоретично можуть домовитися, наприклад, про припинення вогню в повітрі. І то, я поки що не бачу передумов», — підсумував експерт.

Раніше ми писали, що відомо про Кирила Дмитрієва — одного з головних переговірників від РФ, який народився в Києві.

Дата публікації 21:30, 21.02.25 Кількість переглядів 228 Аферист з Києва Дмітрієв на перемовинах із США! "Жили в одному будинку, а він за РФ питання вирішує"