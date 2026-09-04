Візит посланців Трампа: США висунули жорстку вимогу Україні та Росії щодо припинення атак

США вимагають паузу в ударах по столицях України та РФ на час візиту своїх представників / © ТСН

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Цими вихідними спеціальні посланці президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, відвідають Москву та Київ для спроби відновлення мирних переговорів. Заради безпеки дипломатів американська сторона висунула сувору вимогу про тимчасове припинення взаємних атак на столиці та енергетичну інфраструктуру обох держав.

Про це повідомляє The New York Times.

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Умови візиту: безпековий ультиматум та приїзд до Києва

За даними інформованих джерел, узгодження цього дипломатичного турне тривало кілька тижнів через надзвичайно складні безпекові питання. Вашингтон жорстко наполягав, щоб українські військові призупинили удари безпілотниками по Москві та російських нафтопереробних заводах на час перебування делегації в РФ.

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Водночас американці висунули аналогічну категоричну вимогу до російського керівництва щодо повної зупинки ракетних обстрілів Києва. Очікується, що вже у суботу посланці мають зустрітися з Володимиром Путіним, після чого вперше за час повномасштабної війни вирушать на переговори до української столиці.

Наразі залишається незрозумілим, чи везуть американські дипломати абсолютно нові мирні пропозиції для обох президентів. Існує ймовірність, що вони просто намагатимуться змусити сторони піти на поступки щодо найбільш суперечливих територіальних питань, зокрема щодо майбутнього статусу частково окупованого Донбасу.

Ситуація на фронті: дефіцит ракет та загроза енергетиці

Ця спроба відновити дипломатичний діалог відбувається у вкрай нестабільний момент, коли обидві країни відчувають серйозні наслідки тривалої війни. Тоді як українські атаки на нафтопереробні заводи спричинили масштабний дефіцит пального у РФ, сама Україна стала дуже вразливою до обстрілів через виснаження запасів ракет-перехоплювачів.

Попри відчутний економічний тиск, залишається неочевидним, чи готовий російський диктатор поступитися своїми жорсткими територіальними вимогами. Деякі українські високопосадовці сумніваються у можливості укладення угоди до весни, оскільки очікують посилення російських ударів по енергетиці взимку задля максимального тиску на Київ.

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Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга прокоментував можливий зв’язок удару по «Жулянах» з візитом Віткоффа та Кушнера. За словами міністра, Кремль не досягає бажаних результатів на полі бою, тому обрав шлях ракетного терору.

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