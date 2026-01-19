Візит української делегації до США: чому Трамп не поспішає з рішенням щодо України

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Візит української делегації до США навряд чи призведе до якихось видимих проривів. Президент США Дональд Трамп відмовився від бліцкригу. Але попри це — візит важливий. Бо зараз формується повістка дня на наступні місяці.

Про це повідомив політолог та керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко у Facebook.

Денисенко виділив чотири основні пункти:

«1. На жаль, зараз Трамп прийняв рішення відкласти українське питання і зосередитися на Гренландії та Близькому Сході. Але це не означає, що українське питання засунуто в глухий кут дальнього ящика. Логіка дистопадових виборів в США змусить Трампа повернутися до українського питання вже в найближчі кілька тижнів.

2. Візиту української делегації передувала доволі активна підготовча робота. Посол України в США Ольга Стефанішина провела серію зустрічей із тими, хто в Америці приймає рішення по бюджетам і по санкціям. Зокрема, посол зустрілася з Майком Роджерсом (голова Комітету зі Тедом Крузом (голова Комітету з торгівлі Сенату, а також він є співавтором санкцій проти РФ). З ним говорили про схему: постачання американського газу Україні як частини безпекових гарантій. Відбулися також контактні зустрічі із Heritage Foundation, який є головним мозковим центром республіканців.

3. В той же час варто звернути увагу, що українська делегація зустрінеться з Кушнером, Віткофом та Дріксолом (по суті — представник Венса з яким має непогані стосунки Буданов, який увійшов до української переговорної групи). Простіше кажучи — переговори йдуть на найвищому можливому на сьогодні рівні.

4. Я вже писав, але ще раз повторю: логіка Трампа — це перш за все логіка переговорів з Китаєм, де він має протиставити щось шантажу рідкоземами. Зараз ця логіка вкладається в три головні речі:

- контроль над нафтовим ринком світу з можливістю диктувати ціни;

- завдяки цьому і не тільки — збільшити обсяги торгівлі доларом;

- спробувати отримати контроль над головними логістичним точками світу (північний морський шлях, Суецький та Панамський канали)».

Виходячи з цієї логіки, на думку політолога, Трампу поки не потрібне завершення війни в Україні. Йому вигідне продовження ослаблення Росії.

В той самий час, за словами Денисенка, варто звернути увагу, що всі названі вище пункти далекі від близького фінішу. А тому життя обовʼязково буде вносити свої корективи.

«На жаль, бліцкриг на який ми розраховували точно переноситься. Але я залишаюся при думці, що наступне переговорне вікно можливостей відкриється на весні і воно буде продиктоване перш за все логікою виборів та початком переговорів з Китаєм», — резюмував аналітик.

Нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США.